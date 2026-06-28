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Detenido un ciberdepredador sexual tras una denuncia en Gran Canaria

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Guardia Civil

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Detenido un ciberdepredador sexual tras una denuncia en Gran Canaria

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La Guardia Civil ha detenido en Alicante a un hombre investigado como presunto autor de 36 delitos contra la libertad sexual de menores de 16 años mediante prácticas de grooming, una modalidad delictiva que consiste en ganarse la confianza de niños y adolescentes a través de internet con fines de explotación sexual. La investigación, denominada 'operación Achillea', se inició a raíz de una denuncia presentada en 2024 por una víctima residente en la isla de Gran Canaria. Más información. Más información

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