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Desarticulada una Organización Criminal dedicada a cometer delitos de robo en establecimientos comerciales en aeropuertos europeos

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Guardia Civil

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Desarticulada una Organización Criminal dedicada a cometer delitos de robo en establecimientos comerciales en aeropuertos europeos

Guardia Civil

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La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera han desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada a cometer hurtos en establecimientos comerciales de aeropuertos europeos y a trasladar la mercancía sustraída a almacenes clandestinos en Reino Unido para su posterior reventa. Más información

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