Guardia Civil

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Desarticulada una Organización Criminal dedicada a cometer delitos de robo en establecimientos comerciales en aeropuertos europeos

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera han desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada a cometer hurtos en establecimientos comerciales de aeropuertos europeos y a trasladar la mercancía sustraída a almacenes clandestinos en Reino Unido para su posterior reventa. Más información