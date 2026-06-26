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Desarticulada una Organización Criminal dedicada a cometer delitos de robo en establecimientos comerciales en aeropuertos europeos
La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera han desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada a cometer hurtos en establecimientos comerciales de aeropuertos europeos y a trasladar la mercancía sustraída a almacenes clandestinos en Reino Unido para su posterior reventa. Más información
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