Secciones

Es noticia
Princesa Leonor en CanariasTiempo en TenerifeSalida de Txus Vidorreta del CB CanariasPolicías de negro de Santa CruzAdiós a Underwater GardensMarruecos amplía su capacidad militarDroga en Canarias
instagramlinkedin
Trasladan al puerto de Las Palmas un velero con 500 kilos de cocaína

Trasladan al puerto de Las Palmas un velero con 500 kilos de cocaína

Policía Nacional/Guardia Civil/Agencia Tributaria

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Trasladan al puerto de Las Palmas un velero con 500 kilos de cocaína

Policía Nacional/Guardia Civil/Agencia Tributaria

RRSS WhatsAppCopiar URL

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han interceptado un velero cargado con cerca de 500 kilos de cocaína en aguas del Atlántico norte y han detenido a sus tres tripulantes. La droga y los detenidos han sido trasladados al Puerto de Las Palmas. Más información. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents