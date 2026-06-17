Policía Nacional/Guardia Civil/Agencia Tributaria

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Trasladan al puerto de Las Palmas un velero con 500 kilos de cocaína

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han interceptado un velero cargado con cerca de 500 kilos de cocaína en aguas del Atlántico norte y han detenido a sus tres tripulantes. La droga y los detenidos han sido trasladados al Puerto de Las Palmas. Más información. Más información