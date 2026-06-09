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La Policía Nacional escolta al papamóvil
La visita de León XIV a Canarias sigue avanzando en sus preparativos. El papamóvil que trasladará al pontífice durante los actos previstos en Gran Canaria y Tenerife ya se encuentra en la isla tras completar su traslado desde la Base Aérea de Torrejón a bordo de un avión del Ejército del Aire.
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