Secciones

Es noticia
El CD Tenerife asciende y gana al BarakaldoMuertos en un crucero con destino CanariasManu Guill, director deportivo del CD TenerifeConcurso de cruces de floresSilo de Santa Cruz de TenerifeTiempo en TenerifeSucesos en Canarias
instagramlinkedin
La Guardia Civil rescata a un senderista y a su perro en Alicante

La Guardia Civil rescata a un senderista y a su perro en Alicante

Lucía Feijoo Viera

La Guardia Civil rescata a un senderista y a su perro en Alicante

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

Bomberos del Consorcio Provincial de Alicante han rescatado a un hombre y su perro en la zona de El Cabezo, en las proximidades de las Coves de Canelobre, en el término municipal de Busot. Sobre las nueve y cuarto de la noche del sábado, se recibió el aviso de la desaparición del varón y el can, por lo que se inició u dispositivo de búsqueda y rescate de montaña. Durante la noche, el GER del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante localizó al hombre y al perro "en buen estado aunque exhaustos", explica el consorcio. El operativo se dio por finalizado a las cinco de la madrugada.

TEMAS

Tracking Pixel Contents