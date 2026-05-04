José Pérez Curbelo

Apresado cerca de Canarias el buque con el mayor alijo de cocaína en alta mar

Un buque mercante con bandera de Comores atracó el domingo 3 de mayo de 2026 en la base naval del Puerto de Las Palmas tras ser interceptado el pasado viernes por la Guardia Civil frente a las costas de Dajla, al sur de Marruecos, en una operación contra el narcotráfico que se ha convertido en el mayor alijo de cocaína intervenido en alta mar.

La embarcación, denominada Arconian, llegó al puerto capitalino a las 20.00 horas, y poco después se iniciaron las labores de registro a bordo.