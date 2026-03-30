Policía Nacional/Guardia Civil

Policía Nacional y Guardia Civil desarticulan una red en Tenerife dedicada a falsificar documentos de coches de alta gama robados

Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Tenerife ha permitido desarticular una organización criminal dedicada a la falsificación documental y tráfico ilícito de vehículos de alta gama en Canarias. La investigación, que se prolongó durante más de quince meses, culminó con la detención de seis personas y la intervención de 13 turismos de lujo. Más información