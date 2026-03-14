Secciones

Es noticia
Los vecinos de Anaga toman los pasos de peatonesTiempo en TenerifeSector turístico en CanariasFaltan manos en los comedores de CanariasTerremotos en el Teide
instagramlinkedin
Efectivos de emergencia durante un incendio en Tenerife en el que resultaron heridos dos bomberos

Efectivos de emergencia durante un incendio en Tenerife en el que resultaron heridos dos bomberos

El Día

Efectivos de emergencia durante un incendio en Tenerife en el que resultaron heridos dos bomberos

El Día

Santa Cruz de Tenerife
RRSS WhatsAppCopiar URL

Dos bomberos de Tenerife resultan heridos al intervenir en un incendio originado en un local comercial de Adeje. En las imágenes se puede ver a los efectivos de emergencia en el lugar de los hechos. Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents