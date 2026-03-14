Efectivos de emergencia durante un incendio en Tenerife en el que resultaron heridos dos bomberos
Dos bomberos de Tenerife resultan heridos al intervenir en un incendio originado en un local comercial de Adeje. En las imágenes se puede ver a los efectivos de emergencia en el lugar de los hechos. Más información
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