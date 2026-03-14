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La actriz Gemma Cuervo fallece a los 91 años de edad

La actriz Gemma Cuervo ha fallecido a los 91 años, dejando atrás una trayectoria que la convirtió en una de las intérpretes más queridas y reconocidas de la escena española. La artista, nacida en Barcelona en 1934, desarrolló una extensa carrera en teatro, cine y televisión, y para muchos espectadores será siempre la inolvidable Vicenta de series como "Aquí no hay quien viva" y "La que se avecina". Más información