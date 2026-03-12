Jonás Herrera

Gritos de "asesinos" a los dos detenidos por el caso de Francisca Cadenas

La Guardia Civil acaba de confirmar este viernes que los restos óseos hallados en la casa de los detenidos, en Hornachos (Badajoz), corresponden a la desaparecida Francisca Cadenas. Los detenidos, que son hermanos, han pasado la noche en el cuartel de la Guardia Civil de Zafra, de donde han salido minutos antes de las 9,.00 de la mañana. En torno a las 9.20 llegaban al domicilio familiar en el que se hallaron los restos óseos de la desaparecida. Al llegar familiares y vecinos de cadenas les han increpado al grito de “asesinos, asesinos”. Más información