Un coche embiste a otro en su huida en Costa Adeje
La Policía Nacional ha detenido este sábado 7 de marzo a los tres ocupantes de un vehículo que se dio a la fuga en Tenerife y protagonizó una persecución que alarmó a los vecinos. Más información
