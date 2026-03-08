Secciones

Es noticia
Radar del tiempo en TenerifeTeide8M CanariasSucesos en TenerifeGastronomía Santa Cruz'Pinchazos adelgazantes'
instagramlinkedin
Un coche embiste a otro en su huida en Costa Adeje

Un coche embiste a otro en su huida en Costa Adeje

El Día

Un coche embiste a otro en su huida en Costa Adeje

El Día

RRSS WhatsAppCopiar URL

La Policía Nacional ha detenido este sábado 7 de marzo a los tres ocupantes de un vehículo que se dio a la fuga en Tenerife y protagonizó una persecución que alarmó a los vecinos. Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents