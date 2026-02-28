Secciones

Un hombre de 80 años muere atropellado en la Rambla de Santa Cruz de Tenerife

Un hombre de 80 años ha muerto este mediodía tras ser atropellado en la Rambla de Santa Cruz de Tenerife. El suceso ocurrió en torno a las 13:30 horas, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno de Canarias. Más información

