Un Popeye de mármol escondía 40 kilos de metanfetamina con destino a Canarias
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la DEA, han logrado desarticular por completo una organización criminal hispano-mexicana dedicada al tráfico de metanfetamina a gran escala. La investigación permitió interceptar 40 kilos de droga ocultos en la base de una estatua de mármol de más de metro y medio, enviada a Tenerife como tapadera. La red utilizaba empresas legales de mármol para camuflar los envíos desde México, y contaba con la participación de un miembro del Cártel de Sinaloa y un empresario español. En total, nueve personas han sido detenidas, incautándose además cerca de tres millones de euros escondidos en un búnker, relojes de lujo y material tecnológico. Con esta operación, las autoridades dan por desmantelado el principal punto de abastecimiento de drogas de síntesis en Europa, considerado uno de los más potentes del continente.
