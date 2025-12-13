RAC

Así arrastró una ola a un joven junto a la caracola de punta Herminia en A Coruña

Un hombre fue rescatado sobre las 13.00 horas de este sábado tras haber caído al mar en las proximidades de la Torre de Hércules por una dotación de la Cruz Roja del Mar que la subió a bordo de una lancha de salvamento. Otras dos personas también recibieron asistencia sanitaria al caer en las rocas tras ser arrastradas por un golpe de mar, aunque no llegaron a caer al agua. En el vídeo del momento, se ve a cuatro personas junto a la caracola de punta Herminia y cómo una ola las cubre y termina arrastrando a una de ellas. El servicio de emergencias 112 Galicia recibió el aviso de una persona que se encontraba en la zona de la Caracola y vio como era arrastrada por una ola, aunque consiguió mantenerse a flote. Según indican, el hombre estaba pidiendo ayuda al no ser capaz de salir del agua por sus propios medios. Fueron alertados Urgencias Sanitarias de Galicia-061, Salvamento Marítimo, el servicio de Guardacostas de Galicia, Policía Nacional y Local, y Bomberos de A Coruña. Más información