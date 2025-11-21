Lucía Feijoo Viera

Muere una niña de 6 años tras un tratamiento dental en Alzira, Valencia

La niña de 6 años fallecida este jueves en Alzira tras haber sido atendida poco antes en una clínica dental privada fue dada de alta del consultorio odontológico tras estar cuatro horas en observación y con problemas. Así lo aseguraron los padres de la menor a su llegada al centro hospitalario, quienes indicaron que durante todo ese tiempo, la menor presentaba síntomas como somnolencia y respiración dificultosa y no respondía a los estímulos, llegando a vomitar en varios momentos. A pesar de eso, el personal de la clínica permitió que la niña se fuera con sus padres a casa a las cuatro horas. Más información