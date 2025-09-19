G. C./P. N.

Operación contra el narcotráfico en la banda de José 'el del Buque'

La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido al líder de una de las redes de narcotráfico más activas de España en una operación conjunta en la que han sido detenidas un total de 17 personas y en la que se han realizado un total de 23 entradas y registros; además, han sido intervenidos 14 inmuebles, 38 vehículos y 24 embarcaciones. El cabecilla del grupo criminal, conocido como José 'el de El Buque', es un objetivo de alto valor para las policías europeas.