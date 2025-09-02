Agresión a un conductor de guagua en Candelaria (Tenerife) tras expulsar a un pasajero violento. El suceso, ocurrido el sábado 23 de agosto de 2025, dejó escenas de tensión entre los usuarios, incluidos menores que lloraron al presenciar los hechos. El agresor insultó y empujó a varios pasajeros antes de golpear al conductor y arrebatarle su chapa de identificación. El colectivo Los Jardineros ha denunciado públicamente esta agresión, que podría haber quedado grabada por las cámaras del vehículo. Desde los sindicatos se exige mayor protección para el personal del transporte público en Canarias ante el aumento de estos incidentes.