El catedrático y exdecano de la Facultad de Económicas de la UIB Eugeni Aguiló ha fallecido este domingo cuando nadaba en el mar en Cala Blava, en el término municipal de Llucmajor. Aguiló daba unas brazadas en el mar cuando se ha sentido indispuesto y ha sufrido síntomas de ahogamiento. Al percatarse de lo ocurrido, los socorristas han acudido en su auxilio. También ha acertado a pasar por el lugar sa Milana, el helicóptero de Bombers de Mallorca. La aeronave ha permanecido unos minutos en el aire ante una playa repleta de público por si era necesaria su intervención y no ha llegado a actuar.