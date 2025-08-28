Dos niños han sido asesinados en un tiroteo que ha dejado cerca de una veintena de heridos en Minneapolis. El agresor, de 23 años, no tenía antecedentes, pero estaba obsesionado con este tipo de ataques.

Lo tenía todo planeado. En vídeos colgados en sus redes sociales, sobre un boceto de la iglesia, Robin Westman, señala el lugar, donde horas más tarde, desataría el caos. En un cuaderno recoge discursos antisemitas y expresa sentimientos de autodesprecio y deseos de morir. Robin había compartido este vídeo en su perfil de Youtube minutos antes de cometer el ataque. En otro, muestra las armas y las municiones con frases escritas en los cargadores. Algunos destinados a los niños o, incluso, a Donald Trump.

Armado con un rifle, una escopeta y una pistola, el agresor se quitaba la vida tras disparar contra los estudiantes, que estaban sentados en el interior de esta iglesia.

En memoria de las víctimas, las banderas de la Casa Blanca ondean a media asta.

Una epidemia de violencia armada en las escuelas estadounidenses que afrontan con miedo cada día padres e hijos, en medio de una sociedad marcada por el fácil acceso a las armas.