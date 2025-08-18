Ser conductor de guaguas del transporte regular interurbano de pasajeros en Canarias tiene sus riesgos. Una vez más, se ha registrado un incidente en plena ruta de una de las líneas del servicio de Intercity Bus Lanzarote, el cual "llegó a poner en riesgo la integridad física tanto de todos los ocupantes de la guagua, como también de los usuarios de la vía pública”, denuncian representantes del sindicato CC.OO. desde el Comité de Seguridad y Salud de Arrecife Bus, la empresa concesionaria del servicio en la Isla.

En esta ocasión, el comportamiento incívico de un viajero, que incluso llegó a golpear al guagüero mientras conducía y manipuló uno de los mandos del vehículo para abrir la puerta, se produjo, el 16 de julio pasado, en la Línea 62 (Semidirecta: Arrecife–Tías– Playa Blanca). El vídeo de los hechos que grabó una turista que viajaba en el citado vehículo se ha vuelto viral.