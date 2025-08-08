La sala CECOM de la Policía Local de Telde recibió una llamada telefónica sobre las 14.10 horas del jueves 7 de agosto, en la que se alertaba de la presencia de varios cadáveres de perros en el interior de un contenedor de residuos sólidos, situado en la vía GC-80, a la altura de la zona de El Palmitar.

Hasta el lugar se desplazó de inmediato una patrulla policial que, una vez en la zona, detectó un fuerte hedor que confirmaba la veracidad de la alerta. Al aproximarse los agentes y abrir el contenedor, comprobaron la existencia de varios perros envueltos en bolsas de plástico, sin poder precisar en un primer momento el número exacto de cadáveres.