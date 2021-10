Fue Toño Pérez, chef y copropietario, quien avisó a su socio de que les habían robado botellas de vino, y no cualquier vino, su joya de la corona estaba entre el botín. Un Chateau d’Yquem que no habría vendido ni por un millón de euros. La compraron en una subasta de Christies y al sacarla de la caja se rompió. José y Toño no dudaron en conducir toda la noche llevándola entre algodones hasta Burdeos. El dueño del Chateau siempre recordará a dos locos extremeños que querían reembotellar su tesoro en origen. Una historia de amor que ahora se ha visto truncada con el robo. Junta a ella, otras 44 botellas han sido sustraídas en este millonario robo de película. Dos ladrones de guante blanco se hicieron pasar por clientes del hotel; llegaron de madrugada fingiendo estar hambrientos. En su afán de agradar, el recepcionista fue a la cocina, momento que aprovechó la pareja para descender a la cripta. Un golpe muy estudiado que ha dejado malherida a una de las mejores bodegas de toda Europa.