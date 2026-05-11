Lucía Feijoo Viera

Mónica García admite la posibilidad de que aparezcan más casos positivos y justifica la cuarentena de 42 días

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha admitido este lunes que se está manteniendo una "moritorización estrecha" de todos los pasajeros del crucero MV Hondius y ha defendido no se hicieran pruebas a todo el pasaje antes de bajar del barco, tan solo a las personas con síntomas, porque es lo que indica el "protocolo". "A lo largo de esos días pueden aparecer síntomas. De hecho, por eso estamos teniendo una monitorización estrecha de todos y cada uno de los pasajeros. En función de los días, nos podremos ir encontrando con personas que presenten síntomas y que presenten PCR positivas", ha afirmado en una comparecencia en el puerto de Tenerife.