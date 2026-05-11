Lucía Feijoo Viera

Así ha sido el desembarco de los últimos pasajeros del ‘MV Hondius’ afectado por hantavirus

Los últimos pasajeros y la parte de la tripulación que no va a trasladar el MV Hondius hasta Países Bajos ha desembarcado del crucero sobre las 18.30 horas (hora canaria), tras confirmarse que los dos aviones que les trasladarán ya habían aterrizado en el aeropuerto de Tenerife sur. En la operación han descendido del barco 28 personas forradas en fundas de plástico verdes, con mascarillas y con parte de sus pertenencias (el resto se quedan en el barco) en bolsas de plástico blancas. Los 28 se han ido alineando manteniendo una distancia de seguridad de metro y medio aproximadamente en el dique del puerto de Granadilla, hasta que todos han descendido, para luego dirigirse hacia las guaguas de la Unidad Militar de Emergencia (UME), que les trasladará a los aeropuertos. El segundo de los dos aviones que restaban para completar la evacuación de los pasajeros y parte de la tripulación del crucero MV Hondius aterrizó poco antes, unos minutos pasadas las 18 horas, según han explicado a Europa Press fuentes aeroportuarias.