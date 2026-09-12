Lucía Company

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Los docentes valencianos vuelven a salir a las calles de València tras el inicio de curso

La comunidad educativa valenciana vuelve a la carga contra la Conselleria de Educación. La vuelta al inicio del curso ha provocado que los profesores, alumnos y resto de personal convocado con la educación valenciana vuelvan a saltar a las calles para alzar la voz contra las malas condiciones en las que se encuentran la gran mayoría de los centros, que no cuentan con un sistema de climatización adecuado y, en muchas ocasiones, presentan una notable falta de personal. Más información