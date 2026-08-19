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Se extiende con rapidez el incendio de Las Hurdes en Cáceres

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Sara Fernández

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Se extiende con rapidez el incendio de Las Hurdes en Cáceres

Sara Fernández

PI STUDIO

MADRID
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El incendio forestal declarado este martes en Las Hurdes afronta este miércoles una jornada clave después de una rápida evolución que obligó a evacuar a unas 700 personas de diez alquerías y a movilizar a la Unidad Militar de Emergencias (UME). Más de 150 efectivos han trabajado durante la madrugada en las labores de extinción, a la espera de conocer la evolución del fuego durante las primeras horas de la mañana.

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