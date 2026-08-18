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Un nuevo terremoto de 4,7 vuelve a sacudir Granada
La provincia de Granada ha registrado este martes, 18 de agosto, un nuevo terremoto de magnitud 4,7, según los datos publicados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). El movimiento sísmico se ha producido a las 10:37 horas, hora peninsular española. El epicentro se ha localizado al noroeste de Gójar, en el área metropolitana de Granada, concretamente en las coordenadas 37.1168 de latitud y -3.6592 de longitud.