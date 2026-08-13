Rubén Ruiz

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EN VÍDEO | Los helicópteros de emergencias cargan agua en el río en Puente La Reina

Lo que nadie quería que pasara acabó ocurriendo. Las llamas del incendio declarado en Las Peñas de Riglos han llegado este jueves al Monasterio viejo de San Juan de la Peña, obligando al operativo a actuar in extremis para salvar los bienes más preciados de la cuna de Aragón. Un convoi de la Unidad Militar de Emergencias tuvo que formarse a primera hora de la tarde para salvar los más preciado del monasterio, que resistió al cerco del fuego protegido por esa roca que marca su identidad y escribe la historia de la comunidad.