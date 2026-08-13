Rosa García (@rosagvnocturnas)

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La historia del camello 'Martín', protagonista del eclipse solar el 12 de agosto de 2026 en Lanzarote

'Martín' es una cría de camello de siete meses protagonista de una de las fotografías del eclipse de sol del 12 de agosto de 2026 en Lanzarote. Junto a su cuidador, Luis Martín, fue fotografiado por Rosa García en el Vallito de Uga (Yaiza, en el sur de Lanzarote) en pleno fenómeno astronómico esa jornada. Luis tiene una estrecha relación con su güelfo después de que su madre lo abandonara al nacer el pasado mes de enero. Más información.