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El fuego engulle el monasterio viejo de San Juan de la Peña pero logran rescatar los restos de los reyes

Las llamas están a las puertas de la cuna del reino de Aragón. El fuego ha saltado al mediodía de este jueves el monasterio viejo de San Juan de la Peña, cuya integridad ha quedado, en principio, protegida por la piedra. Ante la inminente llegada del incendio, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, junto a técnicos de Patrimonio del Gobierno de Aragón, han llevado a cabo una extracción in extremis de todos los bienes históricos que tenían cobijo en el milenario cenobio para ponerlos a salvo en el Museo de Huesca.