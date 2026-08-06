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La Agencia Espacial de Corea del Sur comparte imágenes donde el cohete SpaceX se estrelló contra la Luna

Una pieza de basura espacial de la empresa SpaceX, que flotaba a la deriva desde el año pasado, se estrelló a alta velocidad contra la Luna, el pasado 5 de agosto. El objeto, del tamaño de un autobús escolar y con un peso de 4 toneladas métricas, impactó mientras viajaba a una velocidad de 8.690 kilómetros por hora. Se trata de la segunda etapa de un cohete Falcon 9 que había sido lanzado en enero de 2025 para poner en órbita un módulo de aterrizaje lunar de la firma Firefly Aerospace. Unas imágenes publicadas por la Agencia espacial de Corea del Sur (KASA), muestra el lugar donde el cohete SpaceX se estrelló, dejando una nueva marca en la superficie lunar cerca del cráter Einstein.