PI STUDIO

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El Louvre reabre la Galería Apolo nueve meses después del robo, pero sin joyas

Han pasado nueve meses desde el robo a la Galería Apolo del Museo del Louvre. En ese robo de película cuatro ladrones se llevaron joyas estimadas en 102 millones de dólares y expusieron los problemas de seguridad del museo. Ahora, la Galería de Apolo vuelve a abrir sus puertas, pero más vacía que antes. Los expositores no contienen nada, aunque el museo se lo ha tomado como una oportunidad para que los visitantes aprecien mejor la arquitectura de la sala y su decoración. Por el momento las joyas de la corona siguen desaparecidas salvo la corona que perteneció a la mujer de Napoleón y que está siendo restaurada.