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9.240 campos de fútbol: eso es lo que ha quemado el incendio forestal de Los Gallardos (Almería)

9.240 campos de fútbol: eso es lo que ha quemado el incendio forestal de Los Gallardos (Almería)

Sara Fernández García / PI STUDIO

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9.240 campos de fútbol: eso es lo que ha quemado el incendio forestal de Los Gallardos (Almería)

Sara Fernández García / PI STUDIO

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La huella del incendio forestal de Los Gallardos se extiende como una gran mancha rojiza y oscura entre este municipio, Bédar y las inmediaciones de la autovía A-7. La imagen muestra la magnitud de un fuego que ha castigado con especial intensidad el Levante almeriense y que, en sus momentos más críticos, llegó a avanzar hasta 100 metros por minuto.

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