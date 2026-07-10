Sara Fernández

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Así se ve el incendio de Los Gallardos desde el puerto de Garrucha

El alcalde de Garrucha (Almería), Álvaro Ramos, conoce perfectamente la zona almeriense que devoran las llamas con virulencia en un trágico incendio que ha costado ya la vida a once personas. Ramos es, además de alcalde, agente forestal de profesión y ha llevado Sierra Cabrera durante muchos años. "He estado en muchísimos incendios, en dos de ellos ardió Sierra Cabrera en Turre y Mojácar entera y lo que yo vi ayer no lo he visto en mi vida. Era el mismísimo infierno", ha declarado el alcalde en una entrevista en los micrófonos de Canal Sur Radio. Más información