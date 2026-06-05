Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EP

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Una fuga de aire en la Estación Espacial Internacional obliga a los astronautas a refugiarse en una cápsula durante dos horas

Los astronautas de la Estación Espacial Internacional (EEI) regresan a sus labores tras refugiarse durante dos horas en la cápsula SpaceX Crew Dragon,por el agravamiento de una fuga de aire en el módulo ruso Zvezda. La orden de evacuación preventiva fue emitida por la NASA ante el incremento del flujo de pérdida de presión. El incidente obligó a la tripulación a ponerse los trajes espaciales dentro de la nave de rescate mientras los equipos en tierra evaluaban los daños.