JM López

Los sindicatos se encierran en la Conselleria de Educación valenciana a la espera de una respuesta y denuncian cargas policiales en los manifestantes

Los sindicatos STEPV, CCOO y UGT han denunciado hoy domingo 31 de mayo el bloqueo de la negociación con la Conselleria de Educación en el bloque relativo a las retribuciones, uno de los puntos centrales de la huelga indefinida. Las organizaciones sindicales han anunciado que permanecen en el edificio de la Conselleria de Educación a la espera de una respuesta y también denuncian cargas policiales en los manifestantes.