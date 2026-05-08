Sara Fernández

La azafata hospitalizada en Ámsterdam por un posible contagio da negativo para hantavirus

La azafata hospitalizada en Ámsterdam por un posible contagio por hantavirus ha dado negativo en un test realizado para determinarlo, según ha confirmado la Organización Mundial de la Salud (OMS) a Europa Press. Por lo que el número de personas contagiadas a raíz del brote surgido en el crucero 'MV Hondius' continúa siendo ocho.

Este organismo internacional, que ha recibido esta confirmación a través del Punto Focal para el Reglamento Sanitario, estaba pendiente de confirmar este nuevo positivo, ya que la asistente de vuelo tuvo que ser ingresada en la capital de Países Bajos tras formar parte de la tripulación de un vuelo de la aerolínea KLM, algo confirmado por medios locales.

En concreto, fue la cadena de televisión neerlandesa RTL la que informó del ingreso de una azafata de esta compañía por posible infección y agregó que habría tenido contacto con la mujer neerlandesa que falleció en Sudáfrica a causa del hantavirus. Este extremo no fue confirmado oficialmente por la cartera de Sanidad.

Por su parte, fuentes de la aerolínea indicaron a Europa Press que "por motivos de privacidad" no se pronuncian sobre casos concretos. "La seguridad, la salud y el bienestar de nuestros pasajeros y nuestra tripulación son siempre nuestra máxima prioridad", recalcaron.

KLM confirmó el miércoles en un comunicado que el Instituto Nacional Holandés de Salud Pública y Medio Ambiente (RIVM) notificó a la compañía que la mujer que falleció por hantavirus en Sudáfrica estuvo "brevemente" a bordo de uno de sus aparatos el 25 de abril en Johannesburgo.