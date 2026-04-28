Lucía Feijoo Viera

Roca Rey recibe el alta médica y se prepara para la rehabilitación tras su cornada: "Ahora viene la parte dura"

Andrés Roca Rey ya está en casa tras recibir el alta médica después de la gravísima cogida que sufrió en la Maestranza de Sevilla, donde una cornada de 35 centímetros en el muslo derecho le provocó un importante destrozo muscular, aunque sin daños vasculares de gravedad. El torero afronta ahora una nueva fase, tan decisiva como delicada: la de la rehabilitación, con sesiones de fisioterapia diarias para recuperar la fuerza y la movilidad de la pierna afectada. En sus primeras palabras tras dejar el hospital, el diestro reconoce que el camino que tiene por delante no va a ser sencillo, pero se muestra animado y con ganas de luchar: "Ahora viene la parte dura de la recuperación, que es la rehabilitación, pero contento, contento de poder estar aquí con ustedes ya habiendo salido del hospital; tenía muchas ganas, ahí no se pasa bien la verdad". Agradecido, recalca en varias ocasiones el apoyo que ha sentido en estos días: "Muy agradecido, muy agradecido a ustedes por estar pendiente, a la vida, a Dios, a toda la gente que ha estado preocupada por mí".