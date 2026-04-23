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Transformación Digital en Turismo: Innovar para Competir y Conectar

Transformación Digital en Turismo: Innovar para Competir y Conectar

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Tenerife será escenario el próximo 29 de abril de la jornada “Transformación Digital en Turismo: Innovar para Competir y Conectar”, un encuentro que reunirá a profesionales, empresas y responsables institucionales para analizar el impacto de la digitalización en el sector turístico. El evento tendrá lugar en el Hotel Iberostar Grand Mencey a partir de las 09.30 horas con un Coffee Networking

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