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Un nuevo éxito de la medicina logra frenar los tics de un paciente con el síndrome de Tourette

Es lo que siempre había soñado este joven. Tiene síndrome de Tourette grave y desde la infancia convivía con tics verbales y físicos. Gracias a una cirugía de estimulación cerebral profunda su día a día ha cambiado. Los médicos del Hospital de Sant Pau le han colocado unos electrodos en una zona específica del cerebro, donde han podido aplicar pequeñas descargas eléctricas para tratar de eliminar los tics. El efecto de esta terapia no es inmediato y en este caso la mejoría también tardó unos meses. Ahora el joven vive con autonomía, ha mejorado sus relaciones sociales y tiene en mente retomar sus estudios.