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Luis Barcala: "Entendemos la resolución, debe responder todo aquel que haya accedido a las viviendas de forma irregular"

Luis Barcala: "Entendemos la resolución, debe responder todo aquel que haya accedido a las viviendas de forma irregular"

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Luis Barcala: "Entendemos la resolución, debe responder todo aquel que haya accedido a las viviendas de forma irregular"

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El alcalde de Alicante, Luis Barcala, se atrinchera en el "respeto judicial" y evita aclarar el futuro de la jefa de Contratación tras las primeras quince imputaciones por el caso de las viviendas de Les Naus. Pese a defender la colaboración municipal con el juzgado, el regidor ha eludido responder si apartará de su cargo a María Pérez-Hickman o si se arrepiente del fichaje de la ya dimitida Rocío Gómez, limitándose a señalar que las decisiones políticas dependerán del avance de la investigación. Más información

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