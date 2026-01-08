Interior no multará por un periodo "razonable" a conductores que no lleven la baliza V-16
Lo adelantó Pere Navarro, director de la DGT, durante los últimos días de 2025, y este jueves lo ha ratificado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: las fuerzas y cuerpos de seguridad serán "flexibles" y no multarán por un periodo "razonable" de tiempo a los conductores que en sus vehículos no lleven la baliza luminosa V-16, una medida obligatoria desde el 1 de enero que el Ministerio del Interior considera "imprescindible" para frenar la "sangría" de fallecidos por atropello. Más información
