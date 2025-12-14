Secciones

Juan Carlos Valderrama, conseller de Emergencias: "Hay que evitar los desplazamientos y no confiarse"

Redacción L-EMV

València
El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, valora la situación tras las primeras horas de los avisos por fuertes precipitaciones, "sin incidentes", pero llama a la prudencia y a seguir los canales oficiales para informarse sobre las recomendaciones en cada momento, entre las que destaca "no hacer desplazamientos innecesarios". Más información

