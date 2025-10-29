Lucía Feijoo Viera

Los gestos de cariño de la reina Letizia a los familiares de las víctimas de la dana

El acto, presidido por Sus Majestades los reyes Felipe VI y Letizia, ha incluido discursos de tres familiares de las víctimas, un minuto de silencio, la interpretación de piezas musicales y la lectura de los nombres de las 237 personas que perdieron la vida en la tragedia. En el centro del espacio habilitado se han colocado 237 flores blancas evocando también a cada una de las víctimas mortales, junto a una plataforma donde se ha instalado una corona de laurel a modo de ofrenda floral. Al lado han estado todas las banderas oficiales del Estado, las comunidades autónomas y la UE, punto donde presenta el acto la periodista valenciana Lara Siscar. Más información