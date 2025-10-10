Francisco Calabuig

La dana Alice se deja notar en el barranco del Poyo a la altura de Catarroja

La dana 'Alice' azotará, por segundo día consecutivo, a la Comunitat Valenciana este viernes. El riesgo máximo se concentra en la provincia de Alicante, donde hay decretado un aviso rojo por peligro de lluvias muy fuertes y/o torrenciales en el litoral sur, donde se puede recoger hasta 180 l/m2 en doce horas; el nivel de riesgo máximo se activa a partir de las 10 de la mañana y, por eso, Emergencias emitió un nuevo EsAlert -el décimotercero desde el 29-O- para esa provincia al mediodía de ayer jueves.