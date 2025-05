Corre una leyenda que tiene muchos visos de ser verdad que los patronos franceses piden peones "de Huesa", de este pueblo en concreto, porque son "muy trabajadores". Su fama se extiende por España también, siendo muy requeridos en La Rioja, Almería, Cataluña... "He hecho la uva, la cereza, la manzana, el níspero en Callosa, he escardado las parras, y hasta sacado las cubas para limpiarlas, que eso es malísimo por los químicos. La mitad del año me la tiro fuera", prosigue Miguel, de manos curtidas, dedos anchos de tanto trajín, y que, como la mayoría del pueblo, se tiene que buscar la vida fuera porque aquí no hay trabajo más allá de las vastas fincas de monocultivo de olivo.

La falta de trabajo de continuo tiene sus consecuencias, al menos a primera vista. Según los datos de la Agencia Tributaria correspondientes al ejercicio 2022, la última estadística disponible, esta localidad jienense de Huesa ha vuelto a ser un año más la de menor renta de todo el país, con unos ingresos brutos medios declarados de 13.658 euros, seguida muy de cerca de Guadahortuna (Granada), con una renta de 13.885 euros, y Pedro Martínez (Granada), con 13.885 euros.