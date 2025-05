El jurado del premio "Princesa de Asturias" de Comunicación y Humanidades reunido en Oviedo acaba de conceder el galardón de 2025 al pensador surcoreano, afincado en Alemania, Byung-Chul Han (Seúl, 64 años). Han es el filósofo contemporáneo más leído en todo el mundo, autor de superventas como "La sociedad del cansancio" (2010) y, al tiempo, muy crítico con la sociedad del capitalismo digital. El jurado ha destacado en su fallo que Han está considerado un sucesor aventajado de filósofos como Barthes o Peter Sloterdijk.

Ensayista con una base muy sólida alimentada en la escuela de Heidegger y apoyado después en una relectura de la dialéctica hegeliana, sus trabajos, escritos en alemán, han tenido la virtud de los grandes filósofos de conectar con la sociedad contemporánea y de presentar sus reflexiones a la manera propia del tiempo que le ha tocado vivir. Porque si Han denuncia la sociedad del "like" y del "yes we can" por el agotamiento y la insatisfacción permanente a la que lleva esta suerte de autoexplotación del indivíduo, también ha sabido comunicarse con esos mismos ciudadanos a través de la frase corta y la reflexión alejada densos y extensos razonamientos. En general, sus publicaciones, trabajos como "La agonía del Eros" (2012), "La sociedad de la transparencia" (2012) o "La salvación de lo bello" (2015) son textos a caballo entre el ensayo y el manifiesto, por lo general libritos de menos de cien páginas que han logrado un éxito inesperado y en los que enfrenta al lector a un diálogo razonado, muy claro.