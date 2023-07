Nadie puede resistirse a una porción de tarta de queso, y nosotros tenemos la receta de la mejor tarta de queso al horno que puedes encontrar. Bueno, más bien Eva Arguiñano, quien nos propone su propia versión basada en la popular tarta de queso del bar-restaurante La Viña de San Sebastián y mejorada. La receta original es obra y gracia de Santiago Rivera, propietario de La Viña, quien no ha duda en compartirla con el mundo. Y claro, ya puestos hay quien, como Eva Arguiñano, se ha puesto manos a la obra para mejorar todavía más —si cabe— la receta. Si hay una tarta de queso perfecta, es esta. Y no lo decimos solo nosotros, lo dice hasta el New York Times, que tiene más credibilidad y suena bien.