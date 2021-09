La Rioja y Murcia son las comunidades más madrugadoras. Hoy en ellas arranca el nuevo curso escolar y lo hará esta semana en el resto del país. Otra vez marcado por la pandemia. Se mantienen las medidas de seguridad: mascarilla obligatoria a partir de los 6 años, grupos burbuja en infantil, gel hidroalcohólico en las aulas y máxima higiene y ventilación continua.

Se reduce la distancia entre las mesas, de metro y medio al metro y veinte centímetros para volver al mismo numero de alumnos por clase que antes de la pandemia. Se abrirá el servicio de comedor y se permitirá estar sin mascarilla en actividades deportivas.

La novedad es que los alumnos con la pauta completa o que hayan pasado la enfermedad en los últimos seis meses no necesitarán hacer cuarentena si son contacto estrecho, siempre que su PCR sea negativa. Y una duda resuelta por la ministra: los padres no están obligados a comunicar al centro si sus hijos están o no vacunados. La situación sanitaria marcará los protocolos que trimestre a trimestre se irán estudiando y flexibilizando