Lucía Feijoo Viera

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Vivas cree que el cruce de acusaciones en la Delegación del Gobierno de Ceuta es un ‘sálvese quien pueda’

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha asegurado que “las instituciones españolas no salen bien paradas” en la gestión de la crisis y por la manera en la que se desarrollaron los hechos. “Como responsable publico jamás cuestionaría las aportaciones de un organismo del prestigio del CNI, con independencia de que venga en sobre lacado o como sea”, ha dicho. Vivas ha asegurado que este cruce de acusaciones entre el recién dimitido jefe de gabinete del delegado del Gobierno y él mismo, justifican que el Gobierno ceutí se haya personado en la causa de la Audiencia Nacional. “Allí, todo el mundo tendrá que ir para decir la verdad y que esto se aclare…Ceuta está en la UCI. Este pueblo no se merece que uno ande diciendo ‘yo no estuve’, ‘no me enteré’, ‘a mí no me dijeron’…Dos personas hasta ayer tenían una relación estrecha de confianza, de pronto y porrazo, al día siguiente se desdice uno a otro y si te vi no me acuerdo. ¿Sálvese quien pueda? No se merece esto Ceuta y tampoco España”, ha enfatizado. Más información